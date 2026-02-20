Table Ronde Influence & Santé Mentale | Pop Women Festival Le Cellier Reims
Table Ronde Influence & Santé Mentale | Pop Women Festival
Le Cellier 4 Rue de Mars Reims
2026-03-06 16:00:00
2026-03-06
Influence & santé mentale réunit Lisa Blumen, Anna Margueritat et Louisadonna pour explorer l'impact des réseaux sociaux sur notre bien-être. Likes, algorithmes, commentaires et harcèlement que deviennent notre santé mentale et notre rapport à soi quand le regard des autres ne s'éteint jamais ?
À travers leur travail roman graphique, enquête journalistique et pratique artistique et psychologique, elles montrent comment la pression sociale et la sur-exposition peuvent affecter l'esprit, mais aussi comment résister, créer et se réapproprier son rapport au numérique. Une table ronde pour réfléchir ensemble à nos usages, comprendre les effets invisibles des écrans et envisager des manières plus saines et conscientes de vivre avec les réseaux sociaux.
Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est
English : Table Ronde Influence & Santé Mentale | Pop Women Festival
