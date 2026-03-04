Table ronde “Initiatives locales et mode circulaire”, Cocotte Solidaire (La), Nantes

Table ronde “Initiatives locales et mode circulaire” Samedi 7 mars, 11h00 Cocotte Solidaire (La) Loire-Atlantique

gratuit et sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T11:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T11:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:30:00+01:00

Tu te demandes comment concrètement faire évoluer nos modes de consommation en matière de vêtements ? Tu souhaites découvrir des initiatives locales qui s’engagent pour une mode circulaire et durable ?

N’attends plus ! Viens discuter et réfléchir avec nous lors de la table ronde “Initiatives locales et mode circulaire”, aux côtés de la Galerie Zéro Déchet, et du Dressing Zéro Déchet

Samedi 7 mars

11h – 12h30

Événement gratuit et sans inscription.

Si tu souhaites rester déjeuner avec nous, inscris toi pour le repas à 13h via ce lien : https://www.lacocottesolidaire.fr/page/2119761-reservation

Cocotte Solidaire (La) Ile de Versailles, Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.lacocottesolidaire.fr/page/2119761-reservation »}]

Tu souhaites découvrir des initiatives locales qui s’engagent pour une mode circulaire et durable ? Participe à la table ronde avec la Galerie Zéro Déchet et le Dressing Zéro Déchet