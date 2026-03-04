Table ronde “Initiatives locales et mode circulaire”, Cocotte Solidaire (La), Nantes

Table ronde “Initiatives locales et mode circulaire”, Cocotte Solidaire (La), Nantes samedi 7 mars 2026.

Table ronde “Initiatives locales et mode circulaire” Samedi 7 mars, 11h00 Cocotte Solidaire (La) Loire-Atlantique

gratuit et sans inscription

Début : 2026-03-07T11:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:30:00+01:00
Tu te demandes comment concrètement faire évoluer nos modes de consommation en matière de vêtements ? Tu souhaites découvrir des initiatives locales qui s’engagent pour une mode circulaire et durable ?
N’attends plus ! Viens discuter et réfléchir avec nous lors de la table ronde “Initiatives locales et mode circulaire”, aux côtés de la Galerie Zéro Déchet, et du Dressing Zéro Déchet
Samedi 7 mars
11h – 12h30
Événement gratuit et sans inscription.
Si tu souhaites rester déjeuner avec nous, inscris toi pour le repas à 13h via ce lien : https://www.lacocottesolidaire.fr/page/2119761-reservation

