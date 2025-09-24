Table ronde inventaire sur les lavoirs et pique-nique Beaumont-en-Auge
Table ronde inventaire sur les lavoirs et pique-nique Beaumont-en-Auge mercredi 24 septembre 2025.
Table ronde inventaire sur les lavoirs et pique-nique
Mairie Beaumont-en-Auge Calvados
Début : 2025-09-24 11:00:00
2025-09-24
Cartes postales, anecdotes, … chaque mémoire compte.
Vous avez connu les anciens lavoirs en activité ?
Vous avez entendu des histoires racontées par vos grands-parents ?
Quelles que soient vos mémoires vécues ou transmises elles nous intéressent !
N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique .
Mairie Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie
English : Table ronde inventaire sur les lavoirs et pique-nique
Postcards, anecdotes… every memory counts.
German : Table ronde inventaire sur les lavoirs et pique-nique
Postkarten, Anekdoten, … jede Erinnerung zählt.
Italiano :
Cartoline, aneddoti… ogni ricordo è importante.
Espanol :
Postales, anécdotas… cada recuerdo cuenta.
