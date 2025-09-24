Table ronde inventaire sur les lavoirs et pique-nique Beaumont-en-Auge

Table ronde inventaire sur les lavoirs et pique-nique Beaumont-en-Auge mercredi 24 septembre 2025.

Table ronde inventaire sur les lavoirs et pique-nique

Mairie Beaumont-en-Auge Calvados

Début : 2025-09-24 11:00:00

fin : 2025-09-24

2025-09-24

Cartes postales, anecdotes, … chaque mémoire compte.

Vous avez connu les anciens lavoirs en activité ?

Vous avez entendu des histoires racontées par vos grands-parents ?

Quelles que soient vos mémoires vécues ou transmises elles nous intéressent !

N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique .

Mairie Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie

English : Table ronde inventaire sur les lavoirs et pique-nique

Postcards, anecdotes… every memory counts.

German : Table ronde inventaire sur les lavoirs et pique-nique

Postkarten, Anekdoten, … jede Erinnerung zählt.

Italiano :

Cartoline, aneddoti… ogni ricordo è importante.

Espanol :

Postales, anécdotas… cada recuerdo cuenta.

