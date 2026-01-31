Table ronde : Jacques Bouveresse, philosophe « autrichien » au pays de Descartes Maison Heinrich Heine Paris
Le philosophe Jacques Bouveresse (1940-2021), peu connu du grand
public, car éloigné des tribunes médiatiques, a exercé une influence
majeure en France sur toute une génération de philosophes, tant par son
enseignement à la Sorbonne, puis au Collège de France, que par son
œuvre.
On lui doit, pour une part essentielle, la découverte en France d’une
tradition philosophique « autrichienne », à travers ses écrits sur
Wittgenstein, Boltzmann, Mach, mais aussi sur Robert Musil qu’il lit en
philosophe. Avec Karl Kraus à qui il a consacré plusieurs livres,
Jacques Bouveresse partage le combat pour la moralisation de la presse,
contre la manipulation par le discours et la corruption de la vie
intellectuelle.
La revue Austriaca, dont Jacques Bouveresse fut une figure historique et membre du comité de rédaction pendant trente-cinq ans, rend hommage au philosophe « autrichien » au pays de Descartes
avec un numéro qui comporte différentes études consacrées à sa
contribution à la réception de Wittgenstein, de Kraus, de Musil ou du
Cercle de Vienne, ainsi qu’à sa réflexion sur la question du langage et
sur la musique, ainsi que deux textes de Jacques Bouveresse : un inédit
sur Ludwig Boltzmann et la traduction allemande d’un chapitre du livre Le Philosophe et le réel. Le volume se clôt sur plusieurs témoignages de collègues et personnalités qui lui rendent hommage de manière plus personnelle.
Philosophe discret mais influent, Jacques Bouveresse a profondément marqué la vie intellectuelle française en faisant connaître, par son enseignement et son œuvre, la tradition philosophique autrichienne.
Le mercredi 04 février 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
