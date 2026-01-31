Le philosophe Jacques Bouveresse (1940-2021), peu connu du grand

public, car éloigné des tribunes médiatiques, a exercé une influence

majeure en France sur toute une génération de philosophes, tant par son

enseignement à la Sorbonne, puis au Collège de France, que par son

œuvre.

On lui doit, pour une part essentielle, la découverte en France d’une

tradition philosophique « autrichienne », à travers ses écrits sur

Wittgenstein, Boltzmann, Mach, mais aussi sur Robert Musil qu’il lit en

philosophe. Avec Karl Kraus à qui il a consacré plusieurs livres,

Jacques Bouveresse partage le combat pour la moralisation de la presse,

contre la manipulation par le discours et la corruption de la vie

intellectuelle.

La revue Austriaca, dont Jacques Bouveresse fut une figure historique et membre du comité de rédaction pendant trente-cinq ans, rend hommage au philosophe « autrichien » au pays de Descartes

avec un numéro qui comporte différentes études consacrées à sa

contribution à la réception de Wittgenstein, de Kraus, de Musil ou du

Cercle de Vienne, ainsi qu’à sa réflexion sur la question du langage et

sur la musique, ainsi que deux textes de Jacques Bouveresse : un inédit

sur Ludwig Boltzmann et la traduction allemande d’un chapitre du livre Le Philosophe et le réel. Le volume se clôt sur plusieurs témoignages de collègues et personnalités qui lui rendent hommage de manière plus personnelle.

Philosophe discret mais influent, Jacques Bouveresse a profondément marqué la vie intellectuelle française en faisant connaître, par son enseignement et son œuvre, la tradition philosophique autrichienne.

Le mercredi 04 février 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/jacques-bouveresse-philosophe-autrichien-au-pays-de-descartes/



