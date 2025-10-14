Table ronde jeu « La boite noire de l’IA » Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes

Table ronde jeu « La boite noire de l’IA » Mardi 14 octobre, 18h00 Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Loire-Atlantique

Début : 2025-10-14T18:00:00 – 2025-10-14T20:00:00

Fin : 2025-10-14T18:00:00 – 2025-10-14T20:00:00

Venez découvrir et réfléchir sur le cycle de production d’une IA, ainsi que des différents enjeux qui l’entoure.

Café Loco, Maison de quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 49 94 10 »}]

