Table ronde Kezeg an Heol, Femmes effacées, féminismes occultés ? [Sous les paupières des femmes] Médiathèque Quimperlé

Table ronde Kezeg an Heol, Femmes effacées, féminismes occultés ? [Sous les paupières des femmes]

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Début : 2026-03-03 18:00:00

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Table ronde en breton avec traduction simultanée en français.

Une réponse au livre Le Cheval d’Orgueil de Per-Jakez Hélias et l’occasion de parler des féministes de Bretagne.

Une table ronde avec les autrices, chanteuses et conteuses de ce livre qui mêle poésie, essais politiques et coups de colère, et un espoir immense de changer les choses.

Tous publics dès 13 ans. .

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30

English : Table ronde Kezeg an Heol, Femmes effacées, féminismes occultés ? [Sous les paupières des femmes]

