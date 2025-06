Table ronde – La communication de crise – HEC Alumni Paris 17 juin 2025

Table ronde – La communication de crise HEC Alumni Paris Mardi 17 juin, 19h00 sur inscription

Table ronde – La communication de crise avec HEC Alumni

La communication de crise est un ensemble de techniques et de stratégies utilisées par une organisation pour gérer sa communication lorsqu’elle est confrontée à une situation critique, imprévue ou négative, qui peut nuire à son image, sa réputation ou son fonctionnement.

Une bonne communication de crise est indispensable parce qu’en situation de crise, tout peut basculer très vite… mal communiquer, c’est aggraver la crise. Bien communiquer, c’est déjà commencer à la résoudre.

Nos experts partageront avec vous leurs expériences, leurs techniques et leur expertise autour de la com de crise.

Rejoignez-nous autour d’une table ronde animée par Audrey Arrivetx, membre du Bureau du club et spécialiste de la Communication.

Autour de la table, nous aurons la chance d’échanger avec :

Stanislas de Saint Hippolyte, ancien journaliste et rédacteur en chef de chaîne d’information, rompu à la communication de crise et qui accompagne ses clients sur ce sujet au sein de l’agence Image 7,

Geraud de Vaublanc, ancien Directeur de la Stratégie de Communication de Renault, spécialiste des histoires de marques et des entreprises, actuellement à la tête de sa propre structure de conseil en stratégie,

Laurent Turpaut, Vice-President Communication et Affaires Publiques Monde chez Accor Invest, ancien Directeur de la Communication et des Affaires Publiques chez Coca-Cola, Bacardi et Heineken.

Rendez-vous à la HEC Alumni House à 19h !

Nos experts vous apporteront un éclairage inédit sur la communication associée à vos gestions de crises actuelles et futures.

Les échanges se poursuivront autour d’un cocktail au cours duquel nous pourrons continuer à partager autour de nos expériences, et pour des discussions privilégiées avec nos experts.

Inscrivez-vous vite, nombre de places limité ! – événement en français –

L’événement est également disponible en distanciel.

A très bientôt,

L’équipe du Club « Gestion de crise »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-17T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-17T22:00:00.000+02:00

