Table ronde “La désinformation comme arme de guerre le cas de la guerre en Ukraine” Salle Gilbert-Gaillard Clermont-Ferrand

Table ronde “La désinformation comme arme de guerre le cas de la guerre en Ukraine”

Salle Gilbert-Gaillard 2 rue Saint-Pierre Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Début : 2025-11-26 16:00:00

fin : 2025-11-26 17:30:00

2025-11-26

Si la propagande de guerre n’a rien de nouveau, la vitesse de propagation des fausses informations est spectaculaire tant leur utilisation sur les réseaux sociaux est massive.

English :

While war propaganda is nothing new, the speed at which false information spreads is spectacular, given its massive use on social networks.

German :

Kriegspropaganda ist zwar nichts Neues, aber die Geschwindigkeit, mit der sich Falschmeldungen verbreiten, ist spektakulär, da sie in sozialen Netzwerken so massiv genutzt werden.

Italiano :

Se la propaganda di guerra non è una novità, la velocità con cui si diffondono le false informazioni è spettacolare, dato l’uso massiccio dei social network.

Espanol :

Aunque la propaganda bélica no es nada nuevo, la rapidez con la que se propaga la información falsa es espectacular, dado el uso masivo de las redes sociales.

