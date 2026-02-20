Table ronde La marche des femmes | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Table ronde La marche des femmes | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 14:00:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Tout public

LA MARCHE DES FEMMES PARCE QUE SANS MÉMOIRE, AUCUNE AVANCÉE N’EST POSSIBLE ! avec MICHELLE PERROT, ANNICK COJEAN & SOPHIE COUTURIER

Car l’Histoire est un instrument de compréhension du présent autant que du passé. C’est un exercice ambitieux, exigeant. Une quête obstinée de vérité. Michelle Perrot. extrait de la BD La marche des femmes.

Des voix puissantes pour faire battre le cœur de l’histoire des femmes. Avec La Marche des femmes, l’historienne Michelle Perrot, accompagnée de la journaliste et autrice Annick Cojean et de la scénariste de bande dessinée Sophie Couturier, portées par le dessin d’Emma Ère, racontent une histoire en mouvement, où les combats d’hier éclairent ceux d’aujourd’hui.

Au centre du récit, Romy, une lycéenne de 17 ans, croise la route de Michelle Perrot. Ensemble, elles empruntent les chemins de l’Histoire d’Olympe de Gouges à Simone Veil, des ouvrières des Halles aux couturières du Sentier, de Louise Michel aux féministes contemporaines. Une traversée où les générations se rencontrent, se répondent, parfois se confrontent… pour mieux avancer ensemble.

Dans ce voyage à travers les siècles, les grandes oubliées repassent au premier plan. Michelle Perrot, pionnière des études sur les femmes et autrice de l’Histoire des femmes en Occident, partage ici une pensée claire, accessible et profondément vivante. La bande dessinée ouvre grand les portes de l’Histoire et donne à chaque génération l’envie d’en reprendre le fil.

Aux côtés d’Annick Cojean, grande reporter au Monde, et de Sophie Couturier, écrivaine et ancienne collaboratrice de Gisèle Halimi, cette table ronde promet un dialogue passionnant sur la mémoire collective, la transmission et le pouvoir des récits en bande dessinée.

TABLE RONDE

• jeudi 5 mars à 14h • le cellier

• salle Madonna • accès pop pass • tout public

• dédicaces à l’issue de la table ronde .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Table ronde La marche des femmes | Pop Women Festival

L’événement Table ronde La marche des femmes | Pop Women Festival Reims a été mis à jour le 2026-02-20 par Reims Tourisme & Congrès