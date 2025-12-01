Animée par Isabelle Moisy Cobti (consultante et journaliste) cette rencontre réunira Jalan et Jibril Durimel (duo de photographes), Florence Tétier (directrice du magazine Novembre) et Sophie Abriat (journaliste au Monde), pour interroger la mode non seulement comme industrie, mais aussi comme espace créatif capable de proposer de nouvelles perspectives.

À travers les campagnes publicitaires et les images de mode, l’industrie offre un terrain unique pour réinventer l’imaginaire collectif. Cette table ronde propose de réfléchir aux transformations récentes du secteur : la mode est-elle devenue un véritable champ de créativité et de diversité des représentations ? Comment les photographes et les artistes s’emparent ils et elles de ce médium pour renouveler le regard porté sur le monde ?

L’occasion sera aussi de questionner la place de la mode dans la construction des imaginaires contemporains et d’explorer comment elle peut devenir un espace de renouveau photographique et d’inclusivité.

Dans le cadre de l’exposition « Tyler Mitchell — Wish This Was Real », la MEP vous invite à une table ronde explorant les intersections entre mode, photographie et représentations inclusives.

Le samedi 13 décembre 2025

de 17h00 à 18h00

payant

De 0 à 14 €.

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/table-ronde-la-mode-et-lincluvisite-une-histoire-de-regards/