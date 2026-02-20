Table Ronde La santé des femmes | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Table Ronde La santé des femmes | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Début : 2026-03-06 14:00:00

2026-03-06

Tout public

La santé des femmes réunit Maëlle Reat, Magali Le Huche et Louison pour ouvrir un espace de parole sur des sujets encore trop souvent invisibilisés la maladie, la maternité, le désir d’enfant et la sexualité. À travers leurs bandes dessinées, elles partagent des récits intimes et puissants, mêlant humour, émotion et engagement.

Cette table ronde explore les combats contre le cancer, le VIH ou les difficultés liées à la PMA, mais aussi la transmission, la solidarité et la force de vivre malgré les obstacles. Un moment d’échange pour raconter, comprendre et réécrire ensemble les récits de la santé des femmes, avec lucidité et énergie. .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

English : Table Ronde La santé des femmes | Pop Women Festival

