Table ronde : « L’accès à l’apprentissage du français : de nouveaux enjeux » Centre socioculturel de la Bottière Nantes vendredi 3 octobre 2025.

Vendredi 3 octobre, à la Bottière, l’association nantaise d’éducation populaire organise un temps pour informer sur les nouvelles conditions d’’apprentissage du français pour les personnes étrangères. Depuis le 1er juillet, la majorité des cours de français prescrits par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) aux personnes allophones sont entièrement dématérialisés via une plateforme numérique où les exercices sont corrigés par l’intelligence artificielle. Pour sensibiliser le grand public, les équipes de l’Accoord organisent, en partenariat avec le collectif « Le Français pour Toutes et Tous », une table-ronde, vendredi 3 octobre, de 9h30 à 11h30, à la maison de quartier de la Bottière. Intitulée, « L’accès à l’apprentissage du français : de nouveaux enjeux », cette table-ronde se tiendra en présence de Myriam Dupouy, maîtresse de conférence en didactique des langues à l’Université du Mans.

