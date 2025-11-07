Table ronde L’agriculture biologique au service de la santé Médiathèque de l’Alpha Angoulême

Table ronde L’agriculture biologique au service de la santé

Organisée par la Maison de l’Agriculture Biologique, cette table ronde interroge le lien entre santé, alimentation et agriculture à travers le déploiement du dispositif ordonnance verte distribution de paniers bios pour les femmes enceintes.

English :

Organized by the Maison de l’Agriculture Biologique, this round-table discussion explores the link between health, food and agriculture through the deployment of the ordonnance verte scheme: distribution of organic baskets to pregnant women.

German :

Diese vom Maison de l’Agriculture Biologique organisierte Diskussionsrunde befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Gesundheit, Ernährung und Landwirtschaft anhand des Einsatzes der Maßnahme grünes Rezept : Verteilung von Biokörben an schwangere Frauen.

Italiano :

Organizzata dalla Maison de l’Agriculture Biologique (Centro per l’agricoltura biologica), questa tavola rotonda analizza il legame tra salute, alimentazione e agricoltura attraverso l’applicazione del programma ordonnance verte : la distribuzione di cesti biologici alle donne in gravidanza.

Espanol :

Organizada por la Maison de l’Agriculture Biologique (Casa de la Agricultura Biológica), esta mesa redonda aborda el vínculo entre salud, alimentación y agricultura a través de la puesta en marcha de la ordonnance verte : distribución de cestas ecológicas a mujeres embarazadas.

