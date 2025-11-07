Table ronde L’agriculture biologique au service de la santé Médiathèque de l’Alpha Angoulême
Table ronde L’agriculture biologique au service de la santé
Médiathèque de l’Alpha 1 Rue Coulomb Angoulême Charente
Début : 2025-11-07 15:00:00
fin : 2025-11-07 16:30:00
Organisée par la Maison de l’Agriculture Biologique, cette table ronde interroge le lien entre santé, alimentation et agriculture à travers le déploiement du dispositif ordonnance verte distribution de paniers bios pour les femmes enceintes.
English :
Organized by the Maison de l’Agriculture Biologique, this round-table discussion explores the link between health, food and agriculture through the deployment of the ordonnance verte scheme: distribution of organic baskets to pregnant women.
German :
Diese vom Maison de l’Agriculture Biologique organisierte Diskussionsrunde befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Gesundheit, Ernährung und Landwirtschaft anhand des Einsatzes der Maßnahme grünes Rezept : Verteilung von Biokörben an schwangere Frauen.
Italiano :
Organizzata dalla Maison de l’Agriculture Biologique (Centro per l’agricoltura biologica), questa tavola rotonda analizza il legame tra salute, alimentazione e agricoltura attraverso l’applicazione del programma ordonnance verte : la distribuzione di cesti biologici alle donne in gravidanza.
Espanol :
Organizada por la Maison de l’Agriculture Biologique (Casa de la Agricultura Biológica), esta mesa redonda aborda el vínculo entre salud, alimentación y agricultura a través de la puesta en marcha de la ordonnance verte : distribución de cestas ecológicas a mujeres embarazadas.
