Table ronde : L’art et la santé mentale Haguenau
samedi 17 octobre 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Table ronde : L’art et la santé mentale
24 rue du Maire André Traband Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Les Semaines d’Informations sur la Santé Mentale ont pour thématique cette année « Pour notre santé mentale, ouvrons nous aux arts ».
Les Semaines d’Informations sur la Santé Mentale ont pour thématique cette année « Pour notre santé mentale, ouvrons nous aux arts ». À cette occasion, l’Association des Art-thérapeutes d’Alsace, en partenariat avec la médiathèque, vous propose une rencontre avec plusieurs spécialistes de la question afin d’aborder le rôle de l’art dans l’accompagnement des personnes. 0 .
24 rue du Maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr
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English :
The theme of this year’s Mental Health Awareness Weeks is « For our mental health, let’s open ourselves up to the arts. »
L’événement Table ronde : L’art et la santé mentale Haguenau a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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