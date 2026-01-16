Table ronde Le journaliste, l’agent, la com et le sponsor Festival du Journalisme Sportif Laval
29 Allée du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne
Début : 2026-02-05 09:00:00
fin : 2026-02-05 11:00:00
2026-02-05
Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.
Présence à confirmer.
Quatre acteurs, quatre intérêts, une même arène médiatique. Cette rencontre décrypte les équilibres fragiles et les tensions permanentes entre information, influence et stratégie dans l’économie contemporaine du sport.
jeudi 5 février 2026
10h30 12h00
Lieu L’Avant-scène
29 Allée du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.
