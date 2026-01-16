Table ronde Le journaliste, l’agent, la com et le sponsor Festival du Journalisme Sportif Laval

Table ronde Le journaliste, l’agent, la com et le sponsor Festival du Journalisme Sportif Laval jeudi 5 février 2026.

Table ronde Le journaliste, l’agent, la com et le sponsor Festival du Journalisme Sportif

29 Allée du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 09:00:00
fin : 2026-02-05 11:00:00

Date(s) :
2026-02-05

Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.
Présence à confirmer.

Quatre acteurs, quatre intérêts, une même arène médiatique. Cette rencontre décrypte les équilibres fragiles et les tensions permanentes entre information, influence et stratégie dans l’économie contemporaine du sport.

Date jeudi 5 février 2026
Horaire 10h30 12h00
Lieu L’Avant-scène
Entrée libre, sur réservation   .

29 Allée du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.

L’événement Table ronde Le journaliste, l’agent, la com et le sponsor Festival du Journalisme Sportif Laval a été mis à jour le 2026-01-16 par LAVAL TOURISME