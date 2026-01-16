Table ronde Le journaliste, l’agent, la com et le sponsor Festival du Journalisme Sportif Laval

Table ronde Le journaliste, l’agent, la com et le sponsor Festival du Journalisme Sportif

29 Allée du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Début : 2026-02-05 09:00:00

fin : 2026-02-05 11:00:00

Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.

Présence à confirmer.

Quatre acteurs, quatre intérêts, une même arène médiatique. Cette rencontre décrypte les équilibres fragiles et les tensions permanentes entre information, influence et stratégie dans l’économie contemporaine du sport.

Lieu L’Avant-scène

Entrée libre, sur réservation .

English :

The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.

