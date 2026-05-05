Table ronde Le rôle des femmes dans la Résistance Salle des Fêtes Créon-d’Armagnac

Créon-d’Armagnac

Table ronde Le rôle des femmes dans la Résistance

Salle des Fêtes Place de l’église Créon-d’Armagnac Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Table ronde avec la participation de

– Rose Lucy, déléguée aux droits des femmes elle évoquera l’invisibilité des femmes dans la Résistance et rendra hommage à Charlotte Callian, résistante landaise.

– Yvette Cormeau Pitt, fille d’Yvonne Cormeau Annette elle témoignera de l’engagement de sa mère, opératrice-radio du réseau wheelwright et agent du SOE.

– Florence Lamothe (sous réserve de disponibilité), professeur d’histoire et co-autrice du dictionnaire historique Les Landes sous l’occupation elle présentera différents types d’engagement des femmes dans la Résistance.

En conclusion, Jeanine Barbères rappellera des souvenirs de familles landaises. .

Salle des Fêtes Place de l’église Créon-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 93 14 51 jbarberes@club-internet.com

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English : Table ronde Le rôle des femmes dans la Résistance

L’événement Table ronde Le rôle des femmes dans la Résistance Créon-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Landes d’Armagnac