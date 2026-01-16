Table ronde Le tour de l’Equipe en 80 ans Festival du Journalisme Sportif Laval
Table ronde Le tour de l’Equipe en 80 ans Festival du Journalisme Sportif Laval mardi 3 février 2026.
Table ronde Le tour de l’Equipe en 80 ans Festival du Journalisme Sportif
34 Rue de la Paix Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 17:00:00
fin : 2026-02-03 18:30:00
Date(s) :
2026-02-03
Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.
Huit journalistes évoquent l’article de leur vie, et à travers ce récit, l’histoire du journal.
Huit journalistes racontent l’article de leur vie, celui qui les a marqués, bouleversés ou définis. À travers ces récits intimes se dessine une histoire collective celle de L’Équipe, miroir du sport français depuis huit décennies.
Date mardi 3 février 2026
Horaire 17h00 18h30
Lieu Théâtre de Laval
Entrée libre, sur réservation .
34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.
L’événement Table ronde Le tour de l’Equipe en 80 ans Festival du Journalisme Sportif Laval a été mis à jour le 2026-01-16 par LAVAL TOURISME