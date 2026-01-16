Table ronde Le tour de l’Equipe en 80 ans Festival du Journalisme Sportif

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 17:00:00

fin : 2026-02-03 18:30:00

Date(s) :

2026-02-03

Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.

Huit journalistes évoquent l’article de leur vie, et à travers ce récit, l’histoire du journal.

Huit journalistes racontent l’article de leur vie, celui qui les a marqués, bouleversés ou définis. À travers ces récits intimes se dessine une histoire collective celle de L’Équipe, miroir du sport français depuis huit décennies.

Date mardi 3 février 2026

Horaire 17h00 18h30

Lieu Théâtre de Laval

Entrée libre, sur réservation .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.

L’événement Table ronde Le tour de l’Equipe en 80 ans Festival du Journalisme Sportif Laval a été mis à jour le 2026-01-16 par LAVAL TOURISME