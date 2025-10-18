Table ronde « L’école d’architecture de Marseille, l’horizon méditerranéen » Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires • IMVT Marseille

Table ronde « L’école d’architecture de Marseille, l’horizon méditerranéen » Samedi 18 octobre, 11h00 Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires • IMVT Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T12:30:00

Fin : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T12:30:00

A l’occasion de la sortie aux éditions Parenthèses de l’ouvrage d’Elise Guillerm, consacré à René Egger et à la construction des écoles supérieures d’art et d’architecture à Luminy – L’école d’architecture de Marseille, l’horizon méditerranéen – une table ronde est organisée à l’IMVT en présence de :

Elise Guillerm, maîtresse de conférences à l’ensa•m, membre du laboratoire INAMA et auteure de l’ouvrage

Eve Roy, adjointe au conseiller pour l’architecture et les espaces protégés, chargée du label Architecture contemporaine remarquable et de la promotion de l’architecture contemporaine, DRAC PACA

Une table ronde animée par Hélène Corset Maillard, ancienne directrice de l’ensa•m, directrice adjointe, déléguée aux patrimoines, à l’architecture et aux espaces protégés, DRAC PACA.

Elle sera suivie d’une séance de dédicace organisée en partenariat avec les éditions Parenthèses.

Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires • IMVT 2, place Jules Guesde 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur C'est à la Porte d'Aix, tout près de la gare Saint-Charles et de son campus universitaire que l'Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires (IMVT) a ouvert ses portes en septembre 2023. Issu de la volonté commune de trois écoles : l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille (ENSA-M), l'Institut d'Urbanisme et d'Aménagement Régional d'Aix-Marseille (IUAR) et l'École Nationale Supérieure du Paysage Versailles-Marseille (ENSP), l'IMVT se structure autour d'objectifs partagés.

L'édifice a été conçu et imaginé par une maitrise d'œuvre regroupant plusieurs cabinets d'architectes (NP2F Architectes, Marion Bernard, Point Suprême, Odile Seyler/Jacques Lucan) et de paysagistes (Atelier Roberta), prônant une architecture s'ouvrant largement vers la ville pour en recevoir tous les échos. Au sein d'un bâtiment bioclimatique de près de 15 000 m2, l'IMVT est doté d'espaces de formation, d'expérimentation et de recherche dédiés aux trois écoles ainsi que d'espaces communs et partagés.

©Jimmy Benhamou • ensa•marseille