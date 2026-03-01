Table ronde L’engagement politique de George Sand

90 Avenue François Mitterrand Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

La bibliothèque du CES a le plaisir de vous inviter à une table ronde organisée au sein de son amphithéâtre, consacrée à L’engagement politique de George Sand .

Dans le cadre des commémorations de 2026 marquant les 150 ans de sa disparition, cet événement propose d’explorer les multiples facettes de la pensée de l’autrice et de son action politique. Seront notamment abordées plusieurs thématiques majeures son rapport au féminisme (avec un parallèle sur ses positions nuancées concernant le droit de vote des femmes au XIXe siècle), son engagement journalistique à travers son propre journal, ainsi que ses liens avec les grandes dynamiques politiques de son époque, de la monarchie de Juillet au Second Empire, sans oublier la Commune de Paris.

– Programme plus détaillé ajouté en lien et sur l’affiche de l’évènement. .

90 Avenue François Mitterrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

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English :

The CES library is pleased to invite you to a round-table discussion in its amphitheatre on George Sand?s political commitment .

L’événement Table ronde L’engagement politique de George Sand Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme