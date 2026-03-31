Table ronde : Les déterminants de la santé mentale, quels enjeux sociétaux ? ​ Direction de la santé publique – Agora de la santé Paris

Une conférence-débat croisant approche scientifique, clinique et sociétale pour interroger les déterminants sociaux, environnementaux et politiques de la santé mentale. L’enjeu serait de déplacer le regard : sortir d’une lecture uniquement individuelle ou biomédicale pour interroger les inégalités sociales, le genre, le travail, la précarité, les parcours de vie et les politiques publiques.​

Une conférence-débat croisant approches scientifique, clinique et sociétale pour interroger les déterminants sociaux, environnementaux et politiques de la santé mentale. L’enjeu est de déplacer le regard : dépasser une lecture uniquement individuelle ou biomédicale pour mieux comprendre le rôle des inégalités sociales, du genre, du travail, de la précarité, des parcours de vie et des politiques publiques.

La discussion s’articulera autour d’une question centrale : comment agir collectivement sur les déterminants de la santé mentale, plutôt que de se limiter à réparer leurs conséquences ?

Intervenantes :

• Christelle Tissot, fondatrice de mūsae, média sociétal engagé pour la déstigmatisation et la démocratisation de la santé mentale auprès des jeunes générations

• Maria Melchior, directrice de recherche à l’Inserm, épidémiologiste spécialisée dans l’étude des déterminants sociaux de la santé mentale, des usages de substances et des trajectoires de vie de l’enfance à l’âge adulte, notamment dans les populations vulnérables

• Maeva Musso, psychiatre et pédopsychiatre aux Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, présidente de l’association des jeunes psychiatres et addictologues (AJPJA)

Animation :

• Eve Plenel, directrice de la santé publique de la Ville de Paris

Et si la santé mentale se jouait bien au-delà de l’individu : venez questionner, avec des expertes, les inégalités et choix de société qui la façonnent pour mieux agir collectivement.

Le mardi 07 avril 2026

de 17h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T20:00:00+02:00

fin : 2026-04-07T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-07T17:00:00+02:00_2026-04-07T20:00:00+02:00

Direction de la santé publique – Agora de la santé 4 rue Boucry 75018 Paris



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