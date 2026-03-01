Table ronde Les Femmes sous l’Occupation

Sainte-Maure-de-Touraine

Dimanche 2026-03-08

2026-03-08

2026-03-08

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure-de-Touraine et de sa région vous proposent une plongée inédite dans l’Histoire.

Deux historiens et écrivains de renom, Sylvie Pouliquen Eric Alary, seront présents pour cette table ronde exclusive, suivie d’un moment d’échanges avec le public.

Entre ombre et lumière, résistance et résilience, découvrez le destin de ces femmes qui ont marqué la Seconde Guerre mondiale. .

English :

To mark International Women’s Rights Day, Les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure-de-Touraine et de sa région (Friends of the Heritage of Sainte-Maure-de-Touraine and the surrounding area) invite you to take a unique plunge into history.

