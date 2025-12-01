Les bouleversements climatiques fragilisent des territoires entiers et contraignent des millions de personnes à repenser leur manière de vivre. Quand la montée des eaux, la sécheresse ou la dégradation des sols rendent un lieu difficilement habitable, la migration apparaît comme une réponse possible. Mais partir n’est pas seulement fuir : c’est aussi inventer une autre manière d’habiter le monde.

À l’occasion de l’exposition Migrations & climat au Palais de la Porte Dorée, la revue Mondes & Migrations interroge les relations entre migrations, stratégies d’adaptation et les façons d’habiter autrement les territoires. Cette table ronde croise les points de vue sur cette problématique en faisant dialoguer des chercheurs, des artistes et les ONG investis sur le terrain.

Table-ronde animée par Marie Poinsot, rédactrice en chef de la revue Mondes & Migrations, avec les interventions de :

Sofia El Arabi et de Nina Sahraoui, membres de l’équipe de recherche du laboratoire Printemps (Paris Saclay University) autour de la question « Jusqu’où un territoire reste-t-il habitable ? Stratégies d’adaptation et de migration socialement distribuées ».