Table-ronde « Les migrations face aux défis climatiques » par la revue Mondes & Migrations Maison des réfugiés Paris jeudi 11 décembre 2025.
Les bouleversements climatiques fragilisent des territoires entiers et contraignent des millions de personnes à repenser leur manière de vivre. Quand la montée des eaux, la sécheresse ou la dégradation des sols rendent un lieu difficilement habitable, la migration apparaît comme une réponse possible. Mais partir n’est pas seulement fuir : c’est aussi inventer une autre manière d’habiter le monde.
À l’occasion de l’exposition Migrations & climat au Palais de la Porte Dorée, la revue Mondes & Migrations interroge les relations entre migrations, stratégies d’adaptation et les façons d’habiter autrement les territoires. Cette table ronde croise les points de vue sur cette problématique en faisant dialoguer des chercheurs, des artistes et les ONG investis sur le terrain.
Table-ronde animée par Marie Poinsot, rédactrice en chef de la revue Mondes & Migrations, avec les interventions de :
Sofia El Arabi et de Nina Sahraoui, membres de l’équipe de recherche du laboratoire Printemps (Paris Saclay University) autour de la question « Jusqu’où un territoire reste-t-il habitable ? Stratégies d’adaptation et de migration socialement distribuées ».
Olivier Besoin, assistant expositions au Palais de la Porte Dorée, qui présentera l’exposition Migrations & Climat
Mohamed Rabii Habibi, chargé de mission Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale, et chargé d'animer l'outil « ODDyssée du climat et des migrations » en Île-de-France, sur les actions collectives pour prévenir les changements climatiques et accompagner les migrations.
Le jeudi 11 décembre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
