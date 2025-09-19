Table-ronde « L’impossible regard juste » autour du Jardin d’agronomie tropicale – René Dumont Bibliothèque Smith-Lesouëf Nogent-sur-Marne

Table-ronde « L’impossible regard juste » autour du Jardin d’agronomie tropicale – René Dumont Vendredi 19 septembre, 17h00 Bibliothèque Smith-Lesouëf Val-de-Marne

Dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Le jardin d’agronomie tropicale – René Dumont constitue, malgré son nom semblant inoffensif, un empilement et une condensation de couches de violences politiques (et par extension militaires) et économiques liées au colonialisme de la France. Par la densité de leur présence dans le jardin, les traces matérielles de ces couches de violence engagent une étrange relation double, fusionnant dans un spectacle exotique de fabriques de jardin, et en même temps, dissolvent mutuellement leur raison d’être, leur sens et la posture éthique que demande le fait de les regarder individuellement. Le jardin devient un trou noir dans le monde, une absence du politique, du sociétal et de l’historique, un vide de tout ce qui pourrait faire sens.

À partir de ces postulats, la table ronde animée par des artistes et historiens d’art va envisager s’il est, au fond, possible de porter un regard sur le jardin ou à partir de lui et si un tel regard peut être juste; si un lieu comme le Jardin peut être inscrit dans une narration sur son environnement plus large, et s’il est possible de le regarder comme un indice parmi d’autres d’une histoire plus vaste et si la dissolution active du sens, opéré dans le jardin, peut être mise en parallèle avec d’autres espaces et contextes historiques, et enfin si un sens peut potentiellement être trouvé dans l’espace ouvert par ces mises en parallèle.

Bibliothèque Smith-Lesouëf 14bis Rue Charles VII, 94130 Nogent-sur-Marne, France Nogent-sur-Marne 94130 Nogent Village Val-de-Marne Île-de-France

La photographe Jeanne Smith (1857-1943) et sa sœur la peintre Madeleine Smith-Champion (1864-1940) s'illustrent par leurs œuvres et par leur engagement philanthropique. En 1912, elles décident de construire une bibliothèque entre leurs maisons mitoyennes à Nogent-sur-Marne, afin de conserver les collections héritées de leur oncle Auguste Lesouëf (1826-1906). Ce bibliophile de renom avait rassemblé une importante collection de plus de 18 000 ouvrages, dont de rares manuscrits et incunables.

La bibliothèque Smith-Lesouëf ouvre ses portes au public en 1919. Léguée à l’État, elle est administrée par la Bibliothèque nationale jusque dans les années 1980 (BnF).

Elle est ensuite rattachée à la Fondation des Artistes en 2004.

Entièrement restaurée, la bibliothèque a en grande partie retrouvé les meubles, objets d’art et tableaux qui composaient son décor d’origine. Ouvert au public selon la programmation.

Conférence « L’impossible regard juste »

Veit Stratmann