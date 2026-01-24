Table ronde l’ours, symbole malgré lui ? Médiathèque Mauléon-Licharre

Table ronde l’ours, symbole malgré lui ?

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Dans le cadre de la saison culturelle, vous êtes attendus à la médiathèque de Mauléon.

Dans les Pyrénées, comme ailleurs, l’ours occupe une place singulière dans le bestiaire traditionnel. Parfois vénéré, souvent imité, mais inlassablement traqué, il semble que nous soyons liés à lui autant qu’il l’est à nous. Car lorsqu’on parle de l’ours, c’est finalement de notre humanité que l’on parle. Avec Romain Baudouin, artiste gascon passionné de l’ours, membre fondateur et musicien (vielle à roue) du groupe Arthus, Thierry Truffaut, anthropologue spécialisé dans le domaine des fêtes d’Hiver et du Carnaval, de la Mythologie et des traditions dansées basques, gasconnes et pyrénéennes, Jean Soust, ingénieur agronome, naturaliste biologiste, accompagnateur en montagne, conteur. Animé par Maika Etxekopar, comédienne, chanteuse et musicienne souletine. À l’issue, un pot convivial sera offert. .

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Table ronde l’ours, symbole malgré lui ?

L’événement Table ronde l’ours, symbole malgré lui ? Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Pays Basque