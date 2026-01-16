Table ronde Making of Stade 2, de 76 à nos jours Festival du Journalisme Sportif Laval

Table ronde Making of Stade 2, de 76 à nos jours Festival du Journalisme Sportif

Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.

en présence de Lionel Chamoulaud, Patrick Chêne, Céline Géraud, Cécile Grès et Gérard Holtz.

Depuis près de cinquante ans, Stade 2 accompagne les dimanches des Français. Ceux qui ont fait l’émission racontent les coulisses, les grandes heures et l’évolution d’un programme devenu une institution du paysage audiovisuel sportif.

English :

The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.

