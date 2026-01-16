Table ronde Making of Stade 2, de 76 à nos jours Festival du Journalisme Sportif Laval
Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.
en présence de Lionel Chamoulaud, Patrick Chêne, Céline Géraud, Cécile Grès et Gérard Holtz.
Intervenants
Lionel Chamoulaud
Patrick Chêne
Céline Géraud
Cécile Grès
Gérard Holtz
Depuis près de cinquante ans, Stade 2 accompagne les dimanches des Français. Ceux qui ont fait l’émission racontent les coulisses, les grandes heures et l’évolution d’un programme devenu une institution du paysage audiovisuel sportif.
25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.
