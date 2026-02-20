Table Ronde Manuel de résistance joyeuse | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Table Ronde Manuel de résistance joyeuse | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Début : 2026-03-06 10:00:00

Face aux reculs des droits et à la montée des discours réactionnaires, cette table ronde réunit Camille Froidevaux-Metterie, Blanche Sabbah et Amandine Gay pour penser les nouvelles formes de résistance féministe. À travers leurs ouvrages, elles explorent la diversité des luttes, les batailles culturelles et les enjeux antiracistes qui traversent nos sociétés. Une rencontre pour échanger, comprendre et imaginer des manières d’agir collectivement, sans renoncer ni à la lucidité ni à la joie. .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

English : Table Ronde Manuel de résistance joyeuse | Pop Women Festival

