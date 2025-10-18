Table-ronde Martina Craveia Salle Pierre Coudert La Richardais

Table-ronde Martina Craveia Salle Pierre Coudert La Richardais samedi 18 octobre 2025.

Table-ronde Martina Craveia

Salle Pierre Coudert 17 rue de Dinard La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 17:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Les femmes ont la parole

Table-ronde avec Martina Craveia, autrice du récit »Les six femmes de ma vie » (Cité des Livres) salle Pierre Coudert.

Au cours du siècle dernier, trois générations de femmes nous laissent admiratives. La mémoire devient transmission et hommage. À travers six destins, l’auteure met l’accent sur ce tournant historique où les femmes, dans l’ombre, ont maintenu la société debout. Il ne s’agit pas de décrire une dynastie brillante de mère en fille, certes non… cela n’existe pas. Mais simplement de relater la vie de femmes vraies, nobles et simples, vulnérables, outragées mais toujours combattantes, indomptables même à contre-courant.

Les femmes SONT l’histoire.

Aujourd’hui, pouvons-nous nous satisfaire de ces avancées ? Serions-nous en train de faire marche arrière ? Avons-nous crié victoire trop tôt ?

Je vous attends Mesdames, mais j’invite aussi les Messieurs à naviguer sur le fleuve du temps, avec ce qu’il faudra de voilure, pour une plaidoirie à cœur ouvert, afin d’inventer ensemble un monde en faveur des femmes. .

Salle Pierre Coudert 17 rue de Dinard La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 91 28

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Table-ronde Martina Craveia La Richardais a été mis à jour le 2025-10-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme