Table-ronde Martina Craveia Salle de la Vigie Saint-Briac-sur-Mer mardi 21 octobre 2025.

Salle de la Vigie 10 Rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-21 15:00:00

Les femmes ont la parole

Table-ronde avec Martina Craveia, autrice du récit »Les six femmes de ma vie » (Cité des Livres) salle de la Vigie.

Au cours du siècle dernier, trois générations de femmes nous laissent admiratives. La mémoire devient transmission et hommage. À travers six destins, l’auteure met l’accent sur ce tournant historique où les femmes, dans l’ombre, ont maintenu la société debout. Il ne s’agit pas de décrire une dynastie brillante de mère en fille, certes non… cela n’existe pas. Mais simplement de relater la vie de femmes vraies, nobles et simples, vulnérables, outragées mais toujours combattantes, indomptables même à contre-courant.

Les femmes SONT l’histoire.

Aujourd’hui, pouvons-nous nous satisfaire de ces avancées ? Serions-nous en train de faire marche arrière ? Avons-nous crié victoire trop tôt ?

Je vous attends Mesdames, mais j’invite aussi les Messieurs à naviguer sur le fleuve du temps, avec ce qu’il faudra de voilure, pour une plaidoirie à cœur ouvert, afin d’inventer ensemble un monde en faveur des femmes. .

Salle de la Vigie 10 Rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 91 28

