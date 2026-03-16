Table ronde Master Conseils en Gestion de Patrimoine Campus Centre – Faculté des Sciences économiques Rennes Jeudi 9 avril, 17h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Prévoyance du dirigeant d’entreprise (régimes obligatoires et facultatifs)

Rendez-vous le jeudi 9 avril 2026 à 17h30 pour la 3ème édition de la table ronde du Master Conseils en Gestion de Patrimoine ! Au programme : prévoyance du dirigeant d’entreprise (régimes obligatoires et facultatifs).

Pour en discuter, nous aurons le plaisir d’accueillir deux diplômés du Master CGP :

Sylvain Jaurand, associé chez In Extenso Patrimoine

Arnaud Casanova, conseiller en protection sociale et patrimoniale chez AG2R La Mondiale

Ils partageront leur expertise de terrain et leurs retours d’expérience.

L’évènement sera suivi d’un cocktail dinatoire à partir de 19h, en salle des Actes. L’occasion de continuer les échanges dans une ambiance conviviale.

Inscription : [https://evento.renater.fr/survey/table-ronde-master-cgp-7cxrj2v0](https://evento.renater.fr/survey/table-ronde-master-cgp-7cxrj2v0)

❓ Posez vos questions en amont : [https://forms.cloud.microsoft/e/AaNtP6P0DE](https://forms.cloud.microsoft/e/AaNtP6P0DE)

Amphi Krier – Faculté des Sciences Économiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-09T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-09T19:30:00.000+02:00

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https://evento.renater.fr/survey/table-ronde-master-cgp-7cxrj2v0

Campus Centre – Faculté des Sciences économiques 7, place Hoche – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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