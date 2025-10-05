Table ronde Médiathèque André Labarrère Pau

Table ronde Médiathèque André Labarrère Pau dimanche 5 octobre 2025.

Table ronde Dimanche 5 octobre, 15h30 Médiathèque André Labarrère Pyrénées-Atlantiques

Auditorium de 120 places

Début : 2025-10-05T15:30:00 – 2025-10-05T16:30:00

Fin : 2025-10-05T15:30:00 – 2025-10-05T16:30:00

La littérature pour éclairer les conflits

Rencontre avec Dror Mishani et Frédéric Paulin

À travers leurs romans, Dror Mishani, écrivain israélien reconnu pour ses polars engagés, et Frédéric Paulin, auteur français de thrillers géopolitiques, explorent les zones troubles où s’entrelacent fiction, histoire et politique.

Médiathèque André Labarrère Place Marguerite Laborde 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0547051000 https://mediatheques.agglo-pau.fr

