Table ronde Meet Her In Space, Cité de l’espace, Toulouse

Table ronde Meet Her In Space Jeudi 5 mars, 18h30 Cité de l’espace Haute-Garonne

Gratuit – Sur inscription

CONFÉRENCE « MEET HER IN SPACE » !

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes (le 8 mars), nous vous proposons d’assister à la seconde édition de cet évènement : Meet her in space !

Le principe ? Une table ronde autour de la place des femmes dans le secteur du spatial, autant public que privé.

L’opportunité de rencontrer et découvrir le parcours de quatre femmes inspirantes, qui font le spatial d’aujourd’hui et de demain.

Les contenus des échanges de l’événement seront également disponibles sur le podcast Odyssée spatiale.

LES INTERVENANTES :

Morgane LECAS, Directrice stratégique et des affaires chez Astroscale, une experte de la gestion des débris spatiaux !

Julie FAURÉ, Chargée de projets astronomie et Planétarium à la Cité de l’espace, une experte dans la transmission du savoir astronomique !

Agnès COUSIN, Responsable d’opération sur SuperCam, une experte de l’exploration et de la géologie martienne !

Célia PELLUET, Ingénieure optique et capteurs quantiques au CNES mais aussi humoriste, elle est une experte de la physique quantique et du spatial !

Informations pratiques

Jeudi 5 mars à 18h30 (ouverture des portes à 18h15)

Ouverture des inscriptions le 4 février – Entrée gratuite sur inscription

Pas de restauration sur place

Cité de l'espace Avenue Jean Gonord 31500 Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l'Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.cite-espace.com/

À la rencontre des femmes qui font le spatial de demain ! spatial femme

Léo TOSAN