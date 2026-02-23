Table ronde – Métiers de la recherche et de la santé : itinéraires féminins Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Jeudi 19 mars, 13h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Événement organisé à la BU Villejean Santé à l’occasion de l’exposition « les vies intenses : itinéraires de femmes scientifiques »

À l’occasion de l’exposition « Les vies intenses : itinéraires de femmes scientifiques », la BU Villejean Santé organise une table-ronde visant à valoriser les itinéraires féminins dans les métiers de la recherche et de la santé.

En présence de Laure Fiquet, maîtresse de conférences en médecine générale, Nsuni Met, maîtresse de conférences en sciences infirmières, Charlotte Michaux et Marta Mira-Osura, chercheuses en biologie appliquée à la santé à l’Université de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-19T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-19T14:00:00.000+01:00

https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-villejean-sante

Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes.fr 0223233452

Rodrig MBock



