Table ronde militante : visibiliser les angles morts des violences sexuelles envers les filles et les femmes Cité Audacieuse Paris

Cette rencontre sera l’opportunité d’échanger autour des angles morts de la lutte contre les violences sexuelles – les violences sexuelles envers les enfants, les violences sexuelles dans la sphère politique, les violences sexuelles au travail.

Elle permettra également de mettre en lumière des pistes d’action concrètes : nous présenterons plusieurs des 140 propositions portées par la Coalition féministe pour une loi intégrale, afin d’apporter une réponse globale et efficace à ces violences systémiques.

Cette rencontre réunira les voix d’expertes reconnues :

Adélaïde Bon – autrice de plusieurs ouvrages dont La petite fille sur la banquise, comédienne

Geneviève Couraud – présidente d’honneur de l’association Elu·es Contre les Violences faites aux Femmes

Sigrid Gérardin – représentante du secteur droit des femmes à la Fédération Syndicale Unitaire (FSU)

Floriane Volt – directrice des affaires publiques et juridiques à la Fondation des Femmes

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 24 novembre où nous vous accueillerons à partir de 14h00, à la Cité Audacieuse, lieu féministe de référence à Paris. La rencontre sera suivie par un moment convivial et sororal. L’événement sera retransmis en direct sur Zoom pour celles et ceux qui ne pourraient pas faire le déplacement. Le lien vous sera transmis par mail quelques heures avant le début de l’événement.

Nous espérons vous y voir nombreuses et nombreux !

À la veille de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, la Coordination Française pour le Lobby Européen des Femme, un réseau de plus de 40 associations féministes françaises, a l’honneur de vous convier à une rencontre militante autour des violences sexuelles envers les filles et les femmes : « Violences sexuelles : angles morts, tabous, stratégies d’impunité – visibiliser pour mieux lutter ».

Le lundi 24 novembre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Date(s) : 2025-11-24T14:00:00+02:00_2025-11-24T17:00:00+02:00

Cité Audacieuse 9, rue de Vaugirard 75006 Paris

contact@clef-femmes.fr