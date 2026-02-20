Table Ronde Miroir, mon beau miroir | Pop Women Festival Le Cellier Reims
Table Ronde Miroir, mon beau miroir | Pop Women Festival
Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne
Début : 2026-03-06 10:00:00
fin : 2026-03-06
Tout public
Miroir, mon beau miroir réunit Erell Hannah, Lucie Albrecht et Marie Barbottin autour d’une table ronde consacrée aux normes de beauté et au regard porté sur les corps. À travers leurs œuvres, elles questionnent les complexes, l’influence des images et les pressions sociales, tout en ouvrant des pistes pour se réapproprier son corps. .
English : Table Ronde Miroir, mon beau miroir | Pop Women Festival
