Table Ronde Miroir, mon beau miroir | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Table Ronde Miroir, mon beau miroir | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 10:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Tout public

Miroir, mon beau miroir réunit Erell Hannah, Lucie Albrecht et Marie Barbottin autour d’une table ronde consacrée aux normes de beauté et au regard porté sur les corps. À travers leurs œuvres, elles questionnent les complexes, l’influence des images et les pressions sociales, tout en ouvrant des pistes pour se réapproprier son corps. .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

English : Table Ronde Miroir, mon beau miroir | Pop Women Festival

