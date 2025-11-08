Table ronde mortelle : Du funéraire au spectaculaire, quelle place pour la mort dans nos espaces collectifs ? Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 17:00 – 19:00

Gratuit : non Prix libre Prix libre sur réservation : www.helloasso.com/associations/collectif-grand-dehors/evenements/table-ronde-mortelle-de-l-intime-au-spectaculaire Tout public

Proposée par Maryne Lanaro du Collectif Grand Dehors Maryne invite ici des acteurs du funéraire et de l’art qui portent l’urgence de mettre la mort au coeur de la cité dans leur pratique. Une table ronde pour s’offrir une polyphonie sur ce sujet. ?Seront réunis : Élie Guillou (officiant funéraire et auteur), Greg de la coopérative funéraire de Rennes, les artistes Margaux Bisson et Juliette Kempf (L’enveillée) qui viendront parler de la place de la mort dans leur création. Médiation assurée par PLAN 9 qui étudie les vulnérabilités tout au long des parcours de vie d’avant le berceau à après la tombe pour agir de manière collective dans des territoires. Dans le cadre de la Semaine mortelle #1, proposé par le Collectif Grand Dehors.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

