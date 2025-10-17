Table ronde Moulins, un patrimoine vivant RDV médiathèque Le Moulin aux Livres Brives-Charensac

Table ronde Moulins, un patrimoine vivant

RDV médiathèque Le Moulin aux Livres 36 avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Table ronde animée par Sébastien Lamy-au-Rousseau. A l’occasion de la sortie du Focus La force hydraulique, des moulins aux centrales électriques , découvrez la richesse de ce patrimoine local méconnu et toujours d’actualité.

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RDV médiathèque Le Moulin aux Livres 36 avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Round-table discussion moderated by Sébastien Lamy-au-Rousseau. To coincide with the release of Focus La force hydraulique, des moulins aux centrales électriques , discover the richness of this little-known local heritage.

L’événement Table ronde Moulins, un patrimoine vivant Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay