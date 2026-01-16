Table ronde Nos futurs en chantier Le Mans

Table ronde Nos futurs en chantier

Nos futurs en chantier de la lucidité de l’effondrement à l’imaginaire de la reconstruction

Évoquer le futur et la façon de l’envisager par le prisme de différents regards une autrice et un enseignant-chercheur se rencontrent. Jean-Philippe Melchior (sociologue, professeur à l’université du Mans et membre du laboratoire Espaces et sociétés) et Ketty Steward (poétesse, romancière, nouvelliste, récipiendaire en 2022 du prestigieux prix Rosny Aîné du meilleur Roman pour L’Evangile selon Myriam et autrice de Le futur au pluriel réparer la science-fiction…) échangeront avec Allan Dujiperou. Avec le soutien de la Fondation LMU et de l’association Fantastinet.

Gratuit et ouvert à tous.

Dans le cadre du festival Les Mycéliades. .

