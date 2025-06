Table ronde « Notre territoire agricole nous nourrit-il? » Par des expositions l’Eduen Autun 30 juin 2025 18:30

Saône-et-Loire

Table ronde « Notre territoire agricole nous nourrit-il? » Par des expositions l'Eduen 1 Avenue André Frénaud Autun Saône-et-Loire

Cette table ronde tout public rassemble des agriculteurs du territoire et des chercheurs de l’Institut Agro Dijon. L’enjeu est de discuter de l’agriculture du territoire et des différents circuits de vente (de la vente directe aux grossistes), avec les points de vue d’agriculteurs du coin et de chercheurs qui travaillent sur ces questions. Une belle occasion de mieux comprendre les enjeux de l’agriculture et de l’alimentation !

