TABLE RONDE NOUVEAUX REGARDS DOCUMENTAIRES, L’Ecran, Saint-Denis
TABLE RONDE NOUVEAUX REGARDS DOCUMENTAIRES, L’Ecran, Saint-Denis mercredi 18 février 2026.
TABLE RONDE NOUVEAUX REGARDS DOCUMENTAIRES Mercredi 18 février, 18h15 L’Ecran Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T18:15:00+01:00 – 2026-02-18T20:05:00+01:00
Fin : 2026-02-18T18:15:00+01:00 – 2026-02-18T20:05:00+01:00
L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France
Regards documentaires L’Ecran TABLE RONDE NOUVEAUX REGARDS DOCUMENTAIRES