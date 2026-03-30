Table ronde participative Festival Hoora (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde

Table ronde participative Festival Hoora (Médiathèque centre ville) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 2026-04-18

Table ronde participative Festival Hoora (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde samedi 18 avril 2026.

Table ronde participative Festival Hoora (Médiathèque centre ville)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Samedi 18 avril à 10h30, en partenariat avec CVE, le festival Hoora sera acceuilli à la médiathèque de Brive:
En Sample Table ronde participative, découverte du sample
CVE propose un temps dédié à un thème fondateur du hip-hop le sample dans le cadre d’un concert-atelier.
Technique apparu à la fin des années 70, le sample est à la fois pratique et ludique. Il a bouleversé l’histoire de la musique et contribué à façonner la musique moderne.
Table ronde créative et récréative mêlant
écoute commentée d’extraits
jeux
démonstrations techniques
initiation pratique pour les participants souhaitant tester l’art du sample
Entrée gratuite pour tous.   .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50 

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English : Table ronde participative Festival Hoora (Médiathèque centre ville)

L’événement Table ronde participative Festival Hoora (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-28 par Brive Tourisme

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