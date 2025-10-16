Table ronde : « Penser le Palais : mille ans d’architecture » Le Palais Poitiers

Table ronde : « Penser le Palais : mille ans d’architecture » Le Palais Poitiers jeudi 16 octobre 2025.

À l’occasion du Mois de l’architecture, le Palais de Poitiers (ancien palais des comtes de Poitou et ducs d’Aquitaine, puis palais de justice jusqu’en 2019, aujourd’hui centre culturel) vous invite à une table ronde consacrée à son évolution architecturale du Moyen Âge au projet de réhabilitation en cours.

Symbolique du pouvoir, reflet des évolutions juridiques et politiques, ce monument emblématique est un édifice en constante transformation, mêlant héritage médiéval et modernité .

La table ronde est organisée en partenariat avec la Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine.

️ Intervenants :

Fabrice Vigier, maître de conférences en histoire moderne – CRIHAM / Université de Poitiers

Claude Andrault‑Schmitt, professeure émérite en histoire de l’architecture médiévale – CESCM / Université de Poitiers

Didier Veillon, professeur d’histoire du droit, directeur de l’Institut d’Histoire du Droit – Université de Poitiers

Natacha Fricout, architecte – Atelier Novembre, chef de projet du chantier de réhabilitation du Palais

Gérard Lancereau, architecte

Au fil des siècles, le Palais s'est transformé et permet aujourd'hui la lecture de toute l'histoire de Poitiers, depuis l'époque gallo-romaine jusqu'au XIXe siècle. Après avoir été lieu du pouvoir, ducal et royal, puis palais de justice, il entre aujourd'hui dans une nouvelle ère dédiée à la rencontre entre les habitantes et habitants et à la valorisation de projets culturels, citoyens et scientifiques en lien avec les acteurs du territoire. Il est aussi un lieu en devenir dont la réhabilitation offre une belle opportunité pour imaginer un nouveau cœur de ville autour du Palais, à travers de nouveaux usages et de nouvelles habitudes de circulation.

