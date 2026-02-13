Table ronde Planète et Psychologie 5 bd Anatole France Le Mans

Table ronde Planète et Psychologie

2026-03-06

Des spécialistes posent les diagnostics environnementaux sur Terre et étudient nos biais cognitifs et réactions face aux enjeux de demain.

La table ronde réunit plusieurs spécialistes

François Lasserre, entomologiste, auteur, conférencier,

Giulia Desrues, consultante en transitions écologiques,

Guillaume Langin, journaliste scientifique à Ciel et espace,

et une surprise.

Une table ronde proposée par l’association Planète sciences Sarthe. .

English :

Specialists diagnose the Earth’s environment and study our cognitive biases and reactions to tomorrow’s challenges.

