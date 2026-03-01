Table ronde pour que vivent les oiseaux à la Médiathèque de Vire normandie Rue Chênedollé Vire Normandie

Table ronde pour que vivent les oiseaux à la Médiathèque de Vire normandie

Rue Chênedollé Médiathèque Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Cette table ronde est proposée par le GONm et le Bocage perché, pour adultes et adolescents, inscription conseillée.

Cette table ronde est proposée par le GONm et le Bocage perché, pour adultes et adolescents, inscription conseillée. .

Rue Chênedollé Médiathèque Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 27 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Table ronde pour que vivent les oiseaux à la Médiathèque de Vire normandie

This round table is organised by GONm and Bocage perché, for adults and teenagers, registration recommended.

L’événement Table ronde pour que vivent les oiseaux à la Médiathèque de Vire normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-03-18 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie