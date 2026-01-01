Table ronde quelle littérature pour les ados ?

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 20:15:00

Date(s) :

2026-01-30

Différents acteurs du livre échangeront lors d’une table ronde sur ces aspects dans leurs pratiques professionnelles. Comment écrit-on pour les adolescents lorsque l’on est adulte ? Comment conseiller un roman à ce public ? Comment choisir parmi les nombreuses propositions ? Assister aux échanges et poser vos questions aux professionnels présents à cette occasion.

De nos jours, l’édition pour les adolescents est florissante. Chaque année, de nombreux titres sont publiés et les genres littéraires se multiplient. Il est parfois difficile de s’y retrouver. Comment ne pas passer à côté de la pépite ? Comment séduire les non-lecteurs ?

Différents acteurs du livre échangeront lors d’une table ronde sur ces aspects dans leurs pratiques professionnelles. Comment écrit-on pour les adolescents lorsque l’on est adulte ? Comment conseiller un roman à ce public ? Comment choisir parmi les nombreuses propositions ?

Assister aux échanges et poser vos questions aux professionnels présents à cette occasion.

En présence de Anne Loyer, auteure ; Jean-David Henninger, libraire La Marge ; Jonathan Durrenberger, professeur-documentaliste aux Missions africaines ; Marjorie Schoettel, bibliothécaire 0 .

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A round-table discussion will focus on these aspects of professional practice. How do you write for teenagers as an adult? How do you recommend a novel to this audience? How do you choose among the many proposals? Attend the discussions and put your questions to the professionals present.

L’événement Table ronde quelle littérature pour les ados ? Haguenau a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau