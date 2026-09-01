Table-ronde Qui raconte la ville ? Récits, mémoires et transformations des territoires Maison de l’Architecture et de la Ville – PACA Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Table-ronde Qui raconte la ville ? Récits, mémoires et transformations des territoires

Mercredi 16 septembre 2026 de 18h à 19h30.

0. Maison de l’Architecture et de la Ville – PACA 12 Boulevard Théodore Thurner Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:00:00

fin : 2026-09-16 19:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Table ronde avec Myriam Rabah Konaté et Susanne Otto

La ville ne se construit pas seulement à travers des plans, des bâtiments et des projets d’aménagement. Elle se construit aussi à travers les récits et la mémoire urbaine : celle des lieux, des espaces, de leurs usages et de leur patrimonialisation, ainsi que la mémoire des habitant·e·s. Il y a les mémoires que l’on transmet et celles que l’on oublie.



Quels récits participent à faire exister un lieu ? Qui a le pouvoir de raconter la ville, de conserver certaines mémoires et d’en rendre d’autres invisibles ? Et comment ces récits influencent-ils les manières de transformer, d’habiter ou de préserver les territoires ?



Pour cette conférence, Nouvelles Trames propose de croiser deux regards et deux territoires : celui de la création documentaire et sonore, et celui de l’architecture et de l’urbanisme, en Seine Saint-Denis et à Marseille et ses alentours. En faisant dialoguer leurs pratiques, Myriam Rabah Konaté et Susanne Otto interrogeront la place des récits et des mémoires dans la transformation des territoires, depuis les histoires vécues et transmises par les habitant·es jusqu’aux récits produits par les professionnel·les de la ville.







INTERVENANTES



. Myriam Rabah Konaté : Autrice, danseuse et documentariste sonore, Myriam Rabah Konaté explore notamment les liens entre mémoire, territoire et récits intimes et collectifs. Son travail documentaire, dont deux podcasts réalisés en Seine Saint-Denis sur les mémoires qui traversent ce territoire, donne à entendre des voix et des expériences qui restent souvent en dehors des récits urbains institutionnels.



. Susanne Otto : Architecte-urbaniste et cogérante de l’agence marseillaise TDSO, Susanne Otto apporte le regard d’une praticienne de la transformation des territoires.







Comment les récits existants sont-ils pris en compte dans les projets urbains ? Comment un projet peut-il composer avec les mémoires d’un lieu, ses usages et les représentations qui lui sont attachées ? Et quelles nouvelles histoires la transformation urbaine contribue-t-elle elle-même à produire ?



En croisant ces deux approches, nous nous demanderons qui raconte l’histoire dans un projet urbain, ce qui est laissé de côté ou effacé, et comment d’autres voix font émerger de nouveaux récits communs.



Entrée libre .

Maison de l’Architecture et de la Ville – PACA 12 Boulevard Théodore Thurner Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 96 12 24 10 contact@mavpaca.fr

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English :

Roundtable Discussion with Myriam Rabah Konat%E9 and Susanne Otto

L’événement Table-ronde Qui raconte la ville ? Récits, mémoires et transformations des territoires Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille