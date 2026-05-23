Table ronde radiophonique Concevoir une exposition Médiathèque Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Table ronde radiophonique Concevoir une exposition

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 18:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Une table ronde animée par Radio BOA, en présence de l’artiste, de la commissaire d’exposition, de l’adjointe à la culture, aux arts et aux patrimoines, Danièle Brochu, pour découvrir et comprendre la genèse d’une exposition, le rôle de chacun des acteurs et les enjeux culturels de la médiation. .

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30

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English :

L’événement Table ronde radiophonique Concevoir une exposition Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS