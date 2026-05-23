Table ronde radiophonique Concevoir une exposition Médiathèque Quimperlé
jeudi 1 octobre 2026 · Médiathèque · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Table ronde radiophonique Concevoir une exposition
Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Une table ronde animée par Radio BOA, en présence de l’artiste, de la commissaire d’exposition, de l’adjointe à la culture, aux arts et aux patrimoines, Danièle Brochu, pour découvrir et comprendre la genèse d’une exposition, le rôle de chacun des acteurs et les enjeux culturels de la médiation. .
Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30
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English :
L’événement Table ronde radiophonique Concevoir une exposition Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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