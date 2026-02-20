Table Ronde Récits de femmes Pourquoi écrire les silences ? Maison des Ecritures La Rochelle
Table ronde dans le cadre de l’exposition D’une rive à l’autre du siècle , co-animée par Claudie Landy, Floriane Durey et Didier Roten.
Maison des Ecritures 46 Avenue du fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
Round table discussion as part of the D’une rive à l’autre du siècle exhibition, co-hosted by Claudie Landy, Floriane Durey and Didier Roten.
