Table ronde Regards croisés sur la guerrre ICP campus de Reims Reims

Table ronde Regards croisés sur la guerrre

Une grande soirée inédite qui se déroulera le mardi 2 décembre à 18h, amphithéâtre Sorbon à l’ICP Campus de Reims.

Au-delà des images médiatiques et des discours habituels, que signifie réellement faire la guerre aujourd’hui ?

Cette table ronde propose d’explorer la complexité des conflits à travers trois perspectives complémentaires l’analyse historique, l’expérience opérationnelle et le regard spirituel.

Le Docteur Michel Roucaud proposera une lecture historique de la guerre, montrant comment les modèles occidentaux de la conflictualité fournissent des clés essentielles pour comprendre ce phénomène profondément social.

Le Général Xavier de Torquat partagera son expérience du terrain et les défis contemporains que rencontrent les forces armées dans un monde en mutation.

Enfin, le Père Vincent Di Lizia ouvrira une réflexion sur les dimensions éthiques, humaines et spirituelles inhérentes aux situations de guerre.

Une rencontre inédite pour mieux comprendre ce que les conflits disent de notre société, de nos valeurs et de notre humanité. .

