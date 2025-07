Table ronde Rencontre d’auteur et autrice Saint-Pardoux-Soutiers

Table ronde Rencontre d'auteur et autrice Saint-Pardoux-Soutiers samedi 5 juillet 2025.

Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-07-05 15:00:00

2025-07-05

Samedi 5 juillet à 15h

A l’occasion du salon de l’Imaginaire et de la pop culture Imagin’Gâtine, la librairie Brin de lecture animera une table ronde autour des métiers de l’écriture, avec pour invités Cécile Vallade, illustratrice et autrice de la BD muette « La femme squelette » qui a concouru pour le prix Bullez !. Elle est venue à la rencontre des participants en avril à la bibliothèque de Saint-Pardoux-Soutiers. Marie Lenne-Fouquet, autrice jeunesse et ado, qui a passé une journée entière, fin juin, à répondre aux questions des écoliers du territoire autour de son métier d’autrice. Joren, mangaka et fondateur de la maison d’édition Nanachi,

La table ronde sera suivie d’une séance de dédicaces. Possibilité d’acheter les ouvrages sur place.

contact reseau.lectures.nomades@gmail.com

Adresse Foyer Rural de Saint-Pardoux-Soutiers Route des bois

reseau.lectures.nomades@gmail.com

