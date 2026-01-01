Table Ronde – Renouveler le multilatéralisme : analyse franco-allemande Maison Heinrich Heine Paris

Ce débat offrira des regards croisés franco-allemands sur les défis auxquels le multilatéralisme est confronté aujourd’hui. À travers l’expertise de diplomates du Quai d’Orsay et de l’Auswärtige Amt, il mettra en lumière les évolutions de l’ordre international et les pistes d’action pour renforcer une coopération efficace.

Avec :

Nathalie Broadhurst : Directrice des Nations unies, organisations internationales, des droits de l’Homme et de la francophonie Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Antje Leendertse : Ambassadrice et représentante permanente de l’Allemagne auprès des Nations Unies.

Anne-Cécile Robert : Journaliste

En partenariat avec l’Académie diplomatique et consulaire

points de vue français et allemands se croisent pour mieux comprendre les défis actuels du multilatéralisme et les voies possibles pour le renforcer.

Le mardi 20 janvier 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

